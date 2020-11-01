خالد الصاوي: الشخصيات اللي بمثلها بيطلعولي وبتكلم معاها

قال الفنان خالد الصاوي، إنه جرّب الحياة من عدة زوايا، حيث عمل محاميًا، ومساعد مخرج، ومؤلفًا تلفزيونيًا، ومخرجًا تلفزيونيًا، وناشطًا سياسيًا، وهذا ما جعله يرى الحياة من وجهات نظر مختلفة.

وأضاف "الصاوي"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، السبت، أن أهم الأدوار التي أداها، كانت في أفلام "الجزيرة 1"، و"الفيل الأزرق 1"، و"الفرح"، لأن كل عمل فيهم تسبب له في نقلة في حياته.

وتابع: "فيلم الفرح نقلني من ممثل جاي من طبقة الأفنديات إلى الطبقة الشعبية، وإني بحس بيهم وشايفهم كويس، ولو مكنتش شايفهم كويس مكنتش عرفت عملت الدور ده بشكل كويس، وفيلم الجزيرة كانت أهميته إني هنقل وجه نظر مختلفة عني لأني في الوقت ده كنت واخد موقف من النظام، وشخصية رشدي وهدان في الفيلم كان برضو بيحمي بلده، وعنده رؤية".

أما عن فيلم "الضيف"، فقال إن شخصية الكاتب إبراهيم عيسى طاغية في السيناريو، رغم أنها ليست مجاله الأصلي في الكتابة، وحاول أن يقلده بشكل جزئي في الفيلم.

ومازح الفنان، مقدمة البرنامج، وقال لها: "أنا بشوف الشخصيات اللي بمثلها.. بيطلعولي وبتكلم معاهم، أنا بعيش مع العالم المتخيل، وبقفل الأوضة وبتكلم معاهم، وبيطلعوا".