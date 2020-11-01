العناني يمازح أديب: "وراك لحد ما تحب الآثار".. والإعلامي يرد: "بدأت"

مازح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الإعلامي عمرو أديب، خلال مداخلة هاتفية معه ببرنامج الإعلامي الحكاية عبر شاشة "MBC مصر"، بعدما هنأه الأخير بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ3 متاحف.

وقال العناني موجهًا حديثه لأديب: "إحنا وراك لحد ما تحب الآثار يا عمرو بك"، ليرد الأخير قائلًا: "صعب، لكن ابتديت".

وأضاف العناني: "بدأت تتكلم كتير جدًا عن الآثار والمتاحف"، ليرد عليه أديب قائلًا: "بسببك، أكيد أنت السبب"، ليعود العناني قائلًا: "كلنا بدأنا كده، وعمومًا اللي حصل النهاردة حاجة جميلة جدًا".

وتابع: "لا أعتقد أن هناك دولة في العالم افتتحت 3 متاحف في 3 محافظات في نفس اليوم، وكل ذلك بآثارها، في دول تانية بندفع فلوس عشان تحط آثارنا في متاحفها، وكل ده غير مسبوق في مصر أو غير مصر".

وشدد، على أن الوزارة تعمل على جذب السائحين، لافتًا إلى أن القطع الأثرية التي عُرضت في متحف شرم الشيخ اليوم هي التي عادت من لندن وكان مصيرها الحفظ في مخزن المتحف المصري الكبير، فاستخدمت الوزارة 20 قطعة أثرية، وأرسل 10 منها إلى متحف الغردقة و10 قطع أخرى في متحف كفر الشيخ، لافتًا إلى أن سيناريو العرض المتحفي اليوم كان مصريًا بنسبة 100%.