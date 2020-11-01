خالد الصاوي: "بعمل حاجات غبية جدا على السوشيال ميديا"

قال الفنان خالد الصاوي، إنه يجهز حاليا لعمل مسرحي وينتظر حاليا عرض فيلمين، الأول هو "أحمد نوتردام"، و"30 مارس"، بالإضافة إلى مسلسل "القاهرة كابول"، مع الفنان طارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، والمسلسل يواجه الكثير من التحديات نظرا لوجود سفر في الخارج.

وعن علاقته بـ"السوشيال ميديا"، قال "الصاوي"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، السبت: "بعمل حاجات غبية جدا على السوشيال ميديا، وأحيانا بخش في خناقات، وإمكانية التواصل أبهرتني وعملت مدونة بقيت أكتب فيها كل حاجتي، وبعدين لما بقيت مشهور، وأنا بحب الناس جدا حتى لو معرفهمش.. وأحيانا بتخانق كأني بتخانق مع أصحابي.. بس اكتشفت إن وقعت في مأزق استمر لمدة 3 سنين، واعتذرت للناس لأنهم العزوة الحقيقية، والصحاب في بعض المواقف مكانوش صحاب بجد، وعند الجد الجمهور هو أهم شيء في الحياة".

وأكد، أنه ما زال يعمل في التلفزيون كمخرج، موضحا: "ما زلت على قوة التليفزيون المصري، مقدمتش استقالتي لغاية ما هم يمشوني لأني بحبه، واللي يجي جنب التلفزيون المصري هاكله.. زي البلد فيه حاجات مينفعش نكسرها ولو جيت جنبها هنكسر الدنيا".

ولفت إلى أنه يحب الجونة بشكل شخصي، واتفق مع زوجته على أنهما يمكن أن يعيشا فيها، لأن الحياة في القاهرة أصبحت صعبة.

وأشار إلى أن مهرجان الجونة كان ذكيا، واستطاع تكوين صورة جيدة دون مبالغة ودون تقليل من نفسه، وهذا سوف يفيد الجميع، ويفيد الفن بأكمله، والمهرجان به درجة من الموضوعية، ولا يوجد به توازنات أو مجاملات، وأنه حضر مهرجانات في مصر، وخارج مصر، والمجاملات "تجرح" المهرجانات، ولا يوجد أي مشكلة في أن يتنافس عدد من الناس ثم يفوز واحدا فقط منهم.