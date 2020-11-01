"عبدالرازق": لا أساس من الصحة لشراء مقاعد برلمانية بالمال السياسي

علق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على الجدل الحاصل من قبل البعض بسبب المال السياسي في الانتخابات، قائلا: "الهجوم شيء منتظر"، لافتا إلى أن التجربة التي خاضت الانتخابات ضمن الائتلاف الحزبي لها ما لها وعليها ما عليها، "عاوزة حقوقها، وفي اختياراتهم حملت الكثير، وحُملنا الكثير، وكل الأمور دي في الآخر ربما حملنا جزء كبير من هذا الأمر".

وأضاف "عبدالرازق"، خلال حوار ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن المال السياسي في مصر ليست ظاهرة، "فكرة إن الناس بتدعم الحزب ماليا دة على مستوى العالم، إنما فكرة أن يكون الحزب اشترى كرسي الكلام دة لا أساس له من الصحة إطلاقا".

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: "المال ربما يكون شوية في الشارع نفسه مش خاص بالحزب، وأعتقد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تراقب الصرف، لكن الناس شافت صرف كثير جدا من ناس خلطت الأمور ما بين اللي في الشارع واللي في الحزب".

وأكد "عبدالرازق" أن حزب مستقبل وطن كان حريص للغاية على اختيارات المرشحين، ويوجد رجال أعمال من الحزب لا يعلنون عن أنفسهم، متابعا "أحدهم أيام كورونا فوجئت بالرقم اللي دعم به الحزب دون أن يعلن دة، كانت مفاجئة بالنسبالي أن فيه نسبة عالية جدا من رجال الأعمال الوطنيين اللي بيشتغلوا لصالح البلد ومصر، ولما نزلوا الانتخابات الناس ربطت دة بحاجات تانية".