سقوط ضحايا في حادث طعن بكندا وتوقيف مشتبه به

أعلنت الشرطة الكندية سقوط ضحايا بسلاح أبيض وتوقيف مشتبه به، حسب ما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال شخص على خلفية هجوم على كاهن يوناني بمدينة ليون، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأصاب مهاجم كان يحمل بندقية صيد، اليوم السبت، كاهنا عندما أطلق النار عليه في مدينة ليون، قبل أن يفر، وفق مصدر في الشرطة.

وكان الكاهن الذي يحمل الجنسية اليونانية، يغلق الكنيسة عندما وقع الاعتداء، وهو الآن في حالة صحية حرجة، وفقا لقناة "العربية".

وأضاف المصدر أنّ الكاهن تعرض لإطلاق النار مرتين في نحو الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (15 بتوقيت جرينتش)، وتلقى العلاج في الموقع من إصابات تهدد حياته.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، عبر تويتر، أنّ "قوات الأمن والإنقاذ موجودة في الموقع"، مضيفة: "تجنبوا المكان واتبعوا إرشادات السلطات".

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان: "سنفعل خلية الأزمة".

يأتي ذلك بعد اعتداء في كنيسة بمدينة نيس، خلّف 3 قتلى صباح الخميس. ومنحت السلطات إعفاء حتى الاثنين المقبل، يشمل أماكن العبادة للاحتفال بالهالوين، قبل أن يُفرض إغلاق لمكافحة وباء كوفيد-19.

وعقب اعتداء نيس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفع عدد قوات الأمن المكلفة بحماية أماكن العبادة والمدارس من 3 آلاف إلى 7 آلاف، يضاف إلى هؤلاء نحو 7 آلاف عنصر أمن آخرين، نصفهم من احتياطي الدرك، سيوضعون اعتبارا من الاثنين تحت تصرف محافظي المناطق لضمان الأمن.