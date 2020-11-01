ارتفاع الأمواج وعدم استقرار الأحوال الجوية بالبحر الأحمر

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر حالة من الطقس السيئ؛ خصوصا على المناطق الجبلية وطرق رأس غارب والشيخ فضل وطريق سفاجا سوهاج والقصير قفط، وتساقط أمطار غزيرة وسيول في بعض المناطق الجبلية.

كما شهدت مدينة الغردقة تكاثف الغيوم والسحب وارتفاع حركة الأمواج بالبحر الأحمر مما أثر على حركة النشاط البحري والرحلات البحرية مع توقع سقوط الأمطار وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأغلقت أجهزة البحر الأحمر في وقت سابق ثلاثة طرق هي الساعات الأولى طريق "رأس غارب - الشيخ فضل"، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة طريقي سفاجا سوهاج بسبب السيول في الكيلو 90، وطريق القصير قفط بسبب تجمعات كبيرة لمياه الأمطار الغزيرة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين المسافرين على الطرق.

وكانت شهدت بعض المناطق بمحافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار بطريق الشيخ فضل - رأس غارب، وتحديدا بمنطقة الكيلو 70، كذلك بعدة مناطق جبلية متفرقة بمدينة مرسى علم.

وتجمعات مياه الأمطار الغزيرة بطريق القصير قفط كما شهد طريق سفاجا سوهاج سيول بالكيلو 90.

وأجرت إدارة مرور البحر الأحمر برئاسة العميد حسام كمال فرق سريعة لتمشيط جميع طرق البحر الأحمر لاستطلاع مياه الأمطار والسيول ومدى تأثيرها على حركة السيارات والمواطنين المسافرين على الطرق للوقوف على الخسائر الناتجة عن مياه الأمطار.

كانت تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطارًا بسقوط الأمطار الخفيفة بالأماكن سالفة الذكر لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لسقوط الأمطار مجددا بغزارة، حيث رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد للقصوى تحسبا لهطول الأمطار وموسم السيول.

واستعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول وكل المناطق بالبحر الأحمر؛ كما تم استعراض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة القادمة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على رفع درجة الاستعداد، مشيرا إلى متابعة الموقف باستمرار، وهناك غيوم بصفة عامة على المحافظة، وعلى الناس أن يحذروا في قيادة السيارات، ويفضل عدم التحرك من المنزل إذا لم يكن التحرك ضروريا.