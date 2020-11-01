خطة السكة الحديد بالشتاء: لا وقف للرحلات.. وتخفيض سرعة القطارات واجبة

أنهت هيئة السكة الحديد جميع استعداداتها النهائية، لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة الأمطار التي من شأنها التأثير علي المرفق، مشيرة إلى أنَّه تمّ تفعيل غرفة الطوارئ الرئيسية بمحطة مصر، إضافة إلى 12 غرف عمليات في المحطات الرئيسية والمركزية بالمحافظات، لمتابعة سير حركة القطارات في أثناء تساقط الأمطار، موضحة أنَّه لن يتمّ وقف أي رحلات، وسيتمّ تخفيض سرعة القطارات حال تساقط الأمطار بغزارة، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب.

تفعيل غرفة الطوارئ الرئيسية بمحطة مصر.. و12 غرف عمليات بالمحطات الرئيسية لمتابعة القطارات وقت الأمطار

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنَّ حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم الأحد، ولا يوجد ما يعوق حركة السير على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، لافتًا إلى أنَّ الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار، موضحًا أنَّ غرف العمليات موزعة على المناطق الرئيسية في وسط وغرب الدلتا، ومحافظات وجه قبلي، وهي "الإسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والزقازيق"، لمتابعة سير حركة القطارات لحظة بلحظة، لوضع السيناريوهات المحتملة حال حدوث أزمات.

وأكّد "رسلان"، لـ"الوطن"، أنَّ هيئة السكة الحديد لها خطوط اتصال مباشر مع هيئة الأرصاد الجوية لمنحها المعلومات أولًا بأول عن المناطق المتوقع أن تتساقط عليها الأمطار بشدة لخفض سرعة القطارات خاصة على خطوط المناطق المفتوحة، موضحًا أنَّ خفض السرعة يراعى فيه قواعد التشغيل وعدم تعطل الركاب لفترة زمنية طويلة، لافتًا إلى أنَّ الهيئة تعمل على توفير الجماية للركاب والعاملين تزامنًا مع تساقط الأمطار بغزارة.

وأشار "رسلان"، إلى أنَّه تمّ تكليف شركة الخدمات المتكاملة التابعة للهيئة، برفع حالة الطوارئ بالشركة والدفع بعمالة أكثر لتنظيف المحطات أولًا باول والتعامل مع السيول والأمطار الساقطة علي الأرصفة، موضحًا أنَّ الهيئة لديها أكثر من قطاع فى المرفق، وكل قطاع لديه غرف علميات، متصلة بشكل دائم مع الغرفة الرئيسية بالهيئة ووزارة النقل.

وفي سياق آخر، كلف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات هيئة السكة الحديد بسرعة إنهاء إجراءات شراء 6 قطارات نوم جديدة لصالح الهيئة، لدعم خدمة قطارات النوم الموجودة حاليًا بالهيئة وتحديث أسطول قطارات النوم.