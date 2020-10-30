محافظة شمال سيناء تعلن استعدادها لمواجهة السيول المحتملة والأمطار

شدد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة، سرعة الاستعدادات لمواجهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة، من خلال عدد من الإجراءات المتبعة بجميع المناطق.

وطالب المحافظ رؤساء المدن بحل جميع المشكلات السابقة والعالقة، وتنظيم وتنظيف مخرات السيول في مناطق وسط سيناء وجنوب مدينة العريش.

وقال "شوشة" إن هناك منظومة عمل ثابتة ومتكاملة؛ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة، من بينها تقسيم المعدات على المحاور المختلفة والمراكز والمدن، حتي لا يتم فصل منطقة عن أخرى حال حدوث أية سيول، وكل منطقة تتحمل تبعيات السيول الموجودة بها، سواء في المنبع أو المناطق التي يجرى بها السيل، في اتجاه البحر.

وشدد المحافظ على إزالة مجالس المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية، التعديات كافة على مخرات السيول، وتطهير جميع الفتحات أسفل الطرق والكباري في مخرات السيول الصناعية والطبيعية والبرابخ؛ لتسهيل عملية سريان مياه السيول، والتأكد من عدم وجود عوائق أمام حركة جريان المياه في حالة سقوط أمطار غزيرة أو وقوع سيول، فضلا عن رفع كفاءة السدود التحويلية، خاصة بمنطقة وسط سيناء.

وكان محافظ شمال سيناء، أعلن عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وأخرى فرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية؛ لمتابعة تطورات الظروف الجوية وسقوط الأمطار، والتنسيق مع هيئة الأرصاد والموارد المائية، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

بدوره، قال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس ومدينة العريش، إن وادى العريش جاهز تماما لأي سيول محتملة، وأن مجرى الوادي خالٍ تماما من أي زراعات أو مباني، وأن عملية التطهير أجريت مسبقا، وهناك مرور دوري تحسبا لوقوع مخالفات أهلية بمجرى السيل.

وأكد "أحمد" عمل مجرى تصريف للمياه الراكدة في عدة مناطق بوسط العريش، حتى لا تعيق حركة السير بشوارع المدينة، كما حدث في الأعوام السابقة، موضحا أن هناك تعاون بين مجلس المدينة وشركة المياه والصرف الصحي بجميع المعدات وسيارات شفط المياه.