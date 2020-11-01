"تضامن الإسكندرية" تخصص معسكرا لإيواء متضرري عقار مائل

خصصت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري، معسكر مؤقت بمركز شباب النصر بمنطقة إمبروزو، وذلك لإيواء الأسر المتضررة من ميل عقار "نادي الصيد".

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد حدوث ميل مفاجئ بالعقار رقم 24 شارع نادي الصيد بمنطقة محرم بك، وانتقل مسؤولي الحي وفريق الإغاثة بمديرية التضامن إلى موقع العقار.

ووفقا لبيان صادر عن مديرية التضامن، اليوم الأحد، تبين من الفحص أن العقار المائل يقيم به 6 أسر بواقع 19 فردا، وجرى توزيع مساعدات مالية لهم من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أنه جرى توزيع وجبات غذائية وبطانية لكل فرد من المتضررين، وجارٍ استكمال المستندات لصرف مساعدة الإعاشة من بند الإغاثة بالمديرية.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على أن تتخذ كل التدابير اللازمة، من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تواجهها الأسر أو الأفراد، ولا سيما الفئات المُستضعفة، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، إيمانا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وفي إطار حرصها على الاهتمام بالأطفال بشكل خاص، تمنح وزارة التضامن الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18عاما لبعض الفئات المجددة والتي تستحق الإعانة مبلغ شهري يتم الحصول عليه تحت مسمى "معاش الطفل"، ويتم تحديد القيمة وفقا لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 200 جنيه شهريا لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.