كيف تفتح مشروعا بدعم من المحليات؟

تكثّف وزارة التنمية المحلية، جهودها لتشجيع الشباب على العمل وتوفير وظائف لهم، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ببرنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية، إذ توجد فروع لهما بمختلف الوحدات المحلية.

وتمثل المشروعات الصغيرة بين 70% إلى 90% من اقتصاديات الدول المتقدمة، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بالقرى الأحياء والمدن لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى للمدن، والارتقاء بجودة الحياة.

كما تهدف الوزارة ليس فقط للقضاء على البطالة والفقر، بل تمتد لاستغلال الكفاءات والطاقات الكامنة للشباب وتوظيفها، والقدرة على الإبداع ودمج الاقتصاد غير الرسمي للبلاد بالاقتصاد الرسمي.

الحد من البطالة وتوفير فرص عمل

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنّ برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية، يعملان على تقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات، لتمويل مشروعات تدر دخلا، والتي تتتناسب مع طبيعة المنطقة، ما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة، خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، بما تتيحه المشروعات من فرص للعمل، مشيرا إلى أنّه جرى تقديم المساعدة في إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات، لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال القروض.

خطوات قرض مشروعك

فيما يتعلق بخطوات الحصول على قرض برنامج مشروعك، كما يلي:

1. يتجه طالب القرض إلى موقع المشروع في المدينة أو الحي القريب منه بالمحافظة.

2. يتم ملء إحدى الاستمارتين طبقا لحجم القرض المطلوب.

3- الاستمارة الأولى لطالب القروض من 1000 جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصري.

4. الاستمارة الثانية لطالب القروض أكبر من 50 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه.

5. يراجع طالب القرض بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع.

6. بعد استكمال التراخيص والمستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك في الموقع.

7. يتخذ ممثل البنك إجراءات الموافقة على القرض وإخطار طالب القرض بالموافقة أو الرفض.

8. حال الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقا لظروف كل حالة.

خطوات قرض صندوق التنمية المحلية

وفيما يتعلق بصندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية، فهو أحد أهم أدوات تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمختلف المحافظات، وأما شروط الحصول على قرض صندوق من التنمية المحلية، جاءت كما يلي:

1. أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومي.

2. يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.

3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

4. لا يقل سن المتقدم للقرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

5. توفير مكان يتناسب مع طبيعة المشروع.

6. أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.