الأرصاد: سقوط أمطار على الإسكندرية تمتد على بعض محافظات الوجه البحري

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا مازلنا في فضل الخريف "لسه بدري على فصل الشتاء بيبدأ معنا في شهر ديسمبر"، لكن بدأنا في التقلبات الجوية على معظم أنحاء الجمهورية.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنه منذ حوالي يومين بدأنا في إصدار خريطة لتوقعات كميات الأمطار وأماكن التي سيحدث فيها الأمطار والتي بدأت منذ الأمس وستستمر معنا اليوم وغدا.

وتابعت، أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية وبدأت بالفعل على الإسكندرية ومطروح، ومن المتوقع أيضا أن تمتد على بعض محافظات الوجه البحري، كما أن القاهرة شهدت صباح اليوم أمطار على بعض الأماكن المتفرقة ومن المتوقع أن تستمر معنا على مدار اليوم وغدا.

وأشارت إلى أن أمس سقطت أمطار وكانت غزيرة ورعدية على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وتم إغلاق عدة طرق في محافظة البحر الأحمر أمس "طريق سفاجا قنا، طريق رأس غارب الشيخ فضل"، وذلك بسبب سقوط الأمطار التي أدت إلي تجمعات المياه وإغلاق الطرق.

وأكدت أن الأمطار مستمرة معنا اليوم والتي قد تصل إلي حد السيول على بعض المناطق من جنوب وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر "رأس غارب، الزعفرانة، الغردقة، قنا، سفاجا، القصير، ومرسي علم" كل هذه المناطق متعرضة اليوم لأمطار رعدية وقد تؤدي لإغلاق الطرق.

ونوهت إلى أن مدينة شمال ووسط سيناء سيكون عليها أمطار رعدية من الممكن أن تصل إلي حد السيول نظرا للطبيعة الجغرافية لهذه المناطق، مشيرة إلي أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض التدريجي ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي على القاهرة 27 درجة وستنخفض تدريجيا في الأيام القادمة لتصل إلي 26 و25 درجة مع نهاية هذا الأسبوع.