"تجارة حلوان" تستقبل وزير التعليم العالي لافتتاح تجديدات الكلية

استقبلت كلية التجارة جامعة حلوان فرع الزمالك، قبل قليل، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك على هامش افتتاح تجديدات كلية التجارة، ومتابعة انتظام الدراسة بنظام التعليم الهجين.

وتفقد وزير التعليم العالي، أعمال انتظام الدراسة بعدد من الفرق بالكلية، مداعبا الطلاب: "رأيكم إيه في النظام الجديد"، موجها بضرورة تقليل الكثافات الطلابية المدرجات والقاعات، بحيث أن تكون هناك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل طالب وطالب، فضلا عن منع دخول لطلاب دون ارتداء كمامات.

وشهد حفل الاستقبال والجولة، عزف مقطوعات غنائية وطنية، كأغنية "فات الكتير بابلدنا"، وغيرها من المقطوعات الوطنية، فضلا عن الاستعدادت المكثفة للخفل، والمتمثلة في فرش الأرضيات بالسجود الأحمر، والورود.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن التجديدات المدرجات والقاعات، مجهزة بأحدث وسائل التكنوجيا، تتماشي مع استراتيجية التعليم العالي ونظام التعليم الهجين .

وأوضح نجم، أن هناك عملية تحديث كبرى للمباني بفرع الكلية، متمثلة في مبني عمادة الكلية وكبار الزوار بالدور الأرضي والمدخل وصالة اجتماعات مجلس الكلية، والمبني، وعدد خمس قاعات وغرف الكونترول وغرف شئون الطلاب واستراحة أعضاء هيئة التدريس وغرفة الأمن وغرفة التحكم في المنظومة الرقمية.

وتابع أنه جرى تطوير دورتي المياه للرجال والسيدات، وبوابة الدخول الرئيسة والجانبية واللوحات الإعلانية لمسمى الكلية ومسميات البرامج، فضلا عن تنسيق موقع الفناء للكلية والأسوار الخارجية وأعمال الإضاءة وتركيب أجهزة التكييف لمعظم غرف وقاعات الكلية وبالنسبة للدور الأول بمبني عمادة الكلية.

كما شملت التحديثات مدرج الأستاذة الدكتورة إيناس النبوي، ومكتب عميد الكلية، ومكاتب منسقي ومسجلي البرامج، وعدد خمس وعشرون قاعة وغرفة دراسية ودورتي مياه وشبكة إنذار الحريق وشبكة الحريق وأجهزة الصوتيات والسبورات التفاعلية ومعالجة وترميم الأسقف في جميع مباني الكلية.