بعد رحيله.. تعرف على مشوار شون كونري مع الجوائز

رحل الممثل شون كونري عن عمر ناهز 90 عاما، بعدما ترك بصمته في الكثير من الأعمال التي شارك فيها ووصل عددها الـ 94، تتنوع بين مسلسلات وأفلام، ومن أبرز أدواره بطولته لعدد من أفلام سلسلة جيمس بوند بينها Never Say Never Again عام 1983، وDiamonds Are Forever عام 1971، وGoldfinger عام 1964.

وبخلاف نجاحه في بطولة أفلام جيمس بوند، نجح "كونري" في حصد الكثير من الجوائز من كبرى المهرجانات والأحداث الفنية نرصدها في التقرير التالي.

شون كونري والأوسكار

حصد شون كونري جائزة أوسكار مرة واحدة، عن دوره المساعد في فيلم The Untouchables عام 1988.

الفيلم من إخراج برايان دي بالما، وبطولة روبرت دي نيرو وكيفن كوستنر وعرض لأول مرة 3 يونيو 1987.

شون كونري وجولدن جلوب

ترشح لها 4 مرات، وحصدها عن دوره المساعد عن فيلم The Untouchables عام 1987.

في عام 1972، أهدت له رابطة هوليود للصحافة الأجنبية جائزة Henrietta. كما قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه عام 1996.

شون كونري وبافتا

ترشح "كونري" لجوائز بافتا 4 مرات، وحصدها مرة عام 1986 عن دوره في فيلم Der Name der Rose.

كما حصل "كونري" على زمالة الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" عام 1998.

جوائز أخرى

كرمه معهد الفيلم الأمريكي عام 2006، عن مجمل أعماله.

حصد جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله من أكاديمية أفلام الخيال العلمي والفنتازيا والرعب بالولايات المتحدة الأمريكية، عام 1995.

تم إهداؤه جائزة الإنجاز مدة الحياة من قبل الفيلم الأوروبي عام 2005، كما ترشح لجوائز لوريال، 8 مرات وحصدها 3، وغيرها الكثير من الجوائز والتكريمات الأخرى عن أعماله التي تخطى عددها الـ 90.