تغريم 56 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، والمشكَّلة بالتعاون بين إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة، والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 56 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة، ورحلات وتاكسي عداد وسيرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

ومن جانبه قال عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، إنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 56 سيارة مخالفة، وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020، بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه من السائقين المخالفين.