10 مدن يتضمنها طرح الـ125 ألف وحدة إسكان اجتماعى اليوم.. تعرف عليها

وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، من حين لآخر، لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير مسكن لكل المصريين.

وأعلنت الوزارة عن طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودي ومتوسطي الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهراً، في 10 مدن جديدة، بمساحة 100 م2 "3 غرف وصالة"، بمبلغ جدية حجز 48 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية "لا ترد ولا تسترد".

على أن يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، اليوم حتى الأحد 8/11/2020، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الإثنين 9/11/2020 حتى يوم الإثنين 7/12/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك وفقا لما نشرته الوزارة فى بيان صحفى لها.

المدن الجديدة المطروح داخلها الـ125 وحدة إسكان إجتماعى:

1- مدينة بدر "حدائق العاصمة".

2- حدائق أكتوبر.

3- أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار".

4- مدينة 15 مايو.

5- مدينة العاشر من رمضان.

6- مدينة العبور الجديدة.

7- مدينة السادات.

8- مدينة المنيا الجديدة.

9- مدينة ملوى الجديدة.

10- مدينة أسوان الجديدة.

شروط الحصول على الوحدات السكنية:

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

- ألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً) وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأغزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً).

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

- يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.