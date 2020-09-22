مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل بـ4 محافظات لـ8 أكتوبر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، وسداد مقدم جدية الحجز، حتى 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة فرصة لعدد أكبر من العملاء لحجز تلك الوحدات، حيث كان من المقرر غلق باب الحجز اليوم الثلاثاء.

وتطرح الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل بعدة مناطق هي مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتا شطا والزرقا، بمحافظة دمياط.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، مؤكدة أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى غلق باب الحجز يوم 8 أكتوبر المقبل، من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وبورسعيد، ودمياط.

وقالت "عبدالحميد"، إن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 103 و120 م2 (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 200 جنيه مصروفات تسجيل (لاتُرد ولا تُسترد)، ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية، بواقع نسبة 2.5% من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتى تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عاماً بسعر عائد 8٪ سنوياً متناقصة، وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.

وأشارت إلى أنه فى حالة رغبة المواطن في أي استفسار أو سؤال يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام "5999" أو"5777" أو "1188" من أي تليفون محمول، ورقم "090071117" من أي خط أرضي من الساعة ٩ صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن أو مديريات الإسكان.