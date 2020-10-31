"صالح" يشيد بدعم مصر المستمر للعراق ويصف السيسي بالصديق العزيز

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الرئيس العراقي برهم صالح، وحضر اللقاء الوزراء المرافقون لرئيس الوزراء.

واستهل الرئيس العراقي اللقاء، بالإعراب عن سعادته بهذه الزيارة رفيعة المستوى، وعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.

وأشاد صالح، بالدعم المصري القوي والمستمر للعراق، واصفاً الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالصديق العزيز على الشعب العراقى وقيادته، لا سيما وأنه زعامة كبيرة لها ثقلها فى المنطقة.

وأكد الرئيس العراقى، أن العراق ومصر مرتا بظروف صعبة واستثنائية، واستطاعت مصر تجاوز هذه الظروف وانطلقت نحو ترسيخ التنمية لشعبها، كما نجح العراق فى اجتياز العديد من التحديات، ولا يزال أمامه تحديات سوف يجتازها بعزيمة أبنائه ودعم الدول الشقيقة، وفى مقدمتها مصر قلب العروبة.

من جانبه، نقل مدبولي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لأخيه الرئيس برهم صالح، مضيفاً أن هذه الزيارة تأتى تأكيدا لموقف مصر الثابت فى دعم قضايا العراق، ومساندة الأشقاء العراقيين فى سعيهم لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية، مؤكداً أن السيسي كلفه والوفد المصرى المشارك فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، ببذل كل الجهد لتعزيز العلاقات مع العراق، وتسخير كل الخبرات والامكانات المصرية فى خدمة الأشقاء العراقيين.

مدبولي: هدفنا مساندة الأشقاء العراقيين فى سعيهم لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية

واستعرض مدبولي، جوانب النجاح التى حققتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، واكتسبت فيها خبرات مشهودة نتطلع لنقلها للجانب العراقى ومنها، قطاع الإسكان الذى شهد بناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، وقطاع الكهرباء والطاقة الذى أصبح يحقق فائضاً بعد أن كان عجز الكهرباء مشكلة مزمنة عانت منها الدولة المصرية لسنوات.

وعقب الرئيس العراقي، بالإعراب عن تطلعه لاستفادة العراق من مشروعات الربط الكهربائى مع مصر عن طريق الأردن، وكذا وضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم موضع التنفيذ فى أقرب فرصة، حتى يتسنى الاستفادة مما تحمله من أوجه تعاون للجانبين.

واختتم الرئيس برهم صالح، حديثه بالإعراب عن تطلعه لقيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة العراق فى أقرب فرصة.