"عكاظ" السعودية: جامعة الملك سلمان منارة إشعاع في سيناء

ألقت صحيفة عكاظ" السعودية، اليوم، الضوء على افتتاح جامعة الملك سليمان في مدينة شرم الشيخ، في موضوع بعنوان "منارة إشعاع في سيناء"، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الذي يزور مصر حالياً نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جامعة الملك سلمان الدولية، بمدينة شرم الشيخ، وفي بداية الحفل، رحب الرئيس السيسي بأمير منطقة تبوك والوفد المرافق له.

وفي الحفل الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "منارات سيناء الحديثة" استعرض بناء الجامعة التي تضم 16 كلية و56 برنامجاً في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، لتلبية احتياجات سوق العمل الدولية والثورة الصناعية الرابعة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعة تأتي في إطار البرنامج الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

واصطحب الرئيس السيسي، ضيفه الأمير فهد بن سلطان، في جولة تفقدا خلالها الجامعة فرع شرم الشيخ، واستمعا لشرح موجز من وزير التعليم العالي عما تتضمنه الجامعة من منشآت، واستعراض مجسم للجامعة، والطراز المعماري الذي تتميز به، والكليات والمرافق والخدمات التي تتضمنها، كما شملت الجولة تفقد أحد الفصول والقاعات الدراسية.

ونقل أمير منطقة تبوك تهنئة الملك وولي العهد، للطلبة بافتتاح الجامعة، كما هنأ الرئيس السيسي الطلبة الدارسين بهذا الصرح الشامخ.

كما اصطحب الرئيس السيسي، ضيفه أمير منطقة تبوك، لافتتاح متحف شرم الشيخ الدولي، واستمعا لشرح موجز من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني عن مقتنيات المتحف وما يحتويه.

حضر الحفل، الوفد المرافق لأمير منطقة تبوك، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ونائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.