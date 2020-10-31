عبدالغفار: جامعة الملك سلمان تستقبل 30 ألف طالب خلال 5 أعوام

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن البرامج التي يدرسها الطلاب في جامعة الملك سلمان، والجامعات الأهلية الجديدة، تتماشى مع احتياجات سوق العمل والثورة الصناعية لإتاحة فرص عمل لكل خريجيها.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "نولي الجامعات الحكومية اهتماما أكبر من الجامعات الأهلية، لأن أكثر من 80% من طلاب التعليم العالي يلتحقون بالجامعات الحكومية"، مشيرًا إلى أن جامعة الملك سلمان، سيكون بها 1000 طالب بنهاية الترم الأول.

وتابع: "نعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وبالتالي فإن التحاق الطالب بالجامعة ليس معتمدًا على وقت معين مثل الجامعات التقليدية، وقصدنا البدء بجامعات بسيطة، وخلال السنوات الخمس المقبلة فإن الجامعة ستضم ما يقرب من 30 ألف طالب ما بين مصريين وأجانب".

وأردف: "لا ننسى أن تحرك الطلاب على مستوى العالم تأثر بسبب أزمة كورونا، لذلك تعمدنا بداية العام الدراسي الحالي بهذا العدد، وعمومًا فإن ما وصلت إليه الجامعة فاق توقعاتي، وافتتاحات اليوم، كانت تحديًا كبيرًا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، إذ أننا افتتحنا مؤسسات تعليمية في الوقت الذي يعاني فيه العالم من فيروس كورونا، ويتجه عدد كبير من دولها إلى إجراءات الغلق".