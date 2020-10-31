عبدالغفار: الوفد السعودي كان منبهرا بما شاهده في جامعة الملك سلمان

علق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، قائلا: إن محافظة جنوب سيناء، لم يكن بها أي منشأة تعليمية قبل افتتاح جامعة الملك سلمان.

وأضاف عبدالغفار، خلال تصريحات خاصة لمراسل قناة "اكسترا نيوز"، أن افتتاح 3 فروع للجامعة بجنوب سيناء، تعني تنمية حقيقية للإقليم بالكامل، ومحاربة الإرهاب بالفكر وتنمية التعمير والهجرة داخل سيناء بسبب التعليم.

وتابع: "نتبنى برامج جيدة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء جامعة العلمين أو جامعة سلمان أو جامعة الجلالة أو جامعة المنصورة، وكلها جامعات جيل رابع، وهي تعليمية وبحثية وفيها العلوم والمعارف والابتكار وتعتمد على فكرة الجامعات الذكية، بحيث يتعامل الطلاب بنظام إدارة التعلم وبرامج خاصة بإدارة المنظومة التعليمية بشكل يعتمد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".

وأردف، أن هذه الجامعات، تقدم برامج متخصصة في السياحة والضيافة والعلوم التطبيقية والألسن وهندسة العمارة والفنون والتصميم بشرم الشيخ، لافتًا إلى أن الفروع الثلاثة بالجامعة تحتوي على ما يتراوح بين 15 إلى 18 كلية: "التقسيمة لا تعتمد على الكلية بقدر ما تعتمد على البرامج، وندرس ما يقرب من 56 برنامج ومن الممكن زيادة هذا العدد ليصل إلى أكثر من 70 برنامج، أي أن الطالب يلتحق بالبرنامج وليس الكلية".

وأوضح: "نتواصل مع العالم كله، من خلال هذه البرامج ونتابع أرقى ما وصل إليه من تخصصات يحتاجها سوق العمل الفعلي لتدريسها في هذه البرامج.. عنينا وإحنا بنحط البرامج على مستقبل الوظائف واللي يتخرج يبقى عنده فرصة عمل جادة في كل مكان بالعالم، وبعد 5 سنين من النهاردة هتتغير خريطة الوظائف على مستوى العالم".

وأشار، إلى أن فتح الجامعات في ظل أزمة كورونا، التي تضرب العالم ليس تحدٍ سهلًا، إذ أنه رسالة إلى العالم كلها مفادها أن مصر مستمرة: "في ظل توقف العمل والتشييد والبناء كنا مستمرين والبرنامج الزمني بتاعنا كنا سابقينه، والجامعة دي كانت تحدي كبير بالنسبة لي أنا شخصيًا لأني جيت المكان ده وهو صحراء، والنهاردة بقى فيه طلاب وحياة، وده اللي بيعمل للجامعة قيمة".

ولفت، إلى أن أعضاء الوفد السعودي الذي زاروا الجامعة اليوم انبهروا بالجامعة، وصرحوا له بشكل واضح وصريح، أن ما رأوه خلال تفقد الزيارة، فاق كل تصور وتوقع، مشددًا على أن هذا التعاون دليل على حسن الإدارة المصرية للمشروعات الكبرى بهذا الحجم، وأوضح أن هذه الزيارة دليل مهم جدًا على عمق العلاقات والأخوة بين الرئيس السيسي والعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووصف بأن ما تم في الجامعة اليوم فخر لكل المصريين.