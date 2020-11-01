محافظة مطروح تعلن الطوارئ بسبب الأمطار الغزيرة

شهدت بعض مدن محافظة مطروح سقوط أمطار، اليوم الأحد، على عدة مناطق مع فرحة أهالي مطروح بالأمطار، خصوصا مع بدء موسم زراعة القمح والشعير الصحراوي في الصحراء.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تكثيف جهود مدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في إزالة تراكمات مياه الأمطار ببعض المناطق، موجها بسرعة سحب مياه الأمطار خاصة على داخل المدن خاصة شوارع مدن مدينة مرسى مطروح وعلى الطريق الدولي الساحلي لتيسير حركة السير والمواصلات مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومتابعة الرد على أي بلاغات.

ووجه محافظ مطروح بالمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وتغطية أية أسلاك أو كابلات كهرباء حفاظا على سلامة المواطنين.

وكثف مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي جهود إزالة وسحب مياه الأمطار مع الدفع بسيارات كسح المياه وإزالة وسحب تجمعات المياه بمناطق الجلاء وتسليك شنايش تصريف مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية والميادين العامة.

ووجه محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة والاطمئنان على تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة السيول في جميع المدن، خاصة مخرات السيول ومراجعة تطهيرها وإزالة أي عوائق أمام مياه الأمطار بالإضافة إلى المرور على جميع نقاط تجمع مياه الأمطار وتطهيرها والاستعداد التام بجميع المعدات للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار ورفع حالة الطوارئ والتأكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفوري مع أي بلاغات لتجمعات مياه الأمطار، خاصة مع استمرار حالة الطقس السىء، والتوقعات بسقوط أمطار في أي وقت خلال الساعات المقبلة.

وتعد الأمطار بمثابة الحياة في مطروح خاصة في القرى والنجوع، والتي يزرع خلالها المواطنون القمح والشعير، ويملأوون الآبار والخزانات، والتي يعيشون عليها على مدار العام.