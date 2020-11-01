غيوم بشماء شمال سيناء واحتمالية سقوط أمطار وهبوب رياح

تشهد سماء المنطقة بمدن وقرى شمال سيناء غيوما كثيرة واختفاء تام لشمس النهار، بالتزامن من انخفاض برودة الجو بشكل ملحوظ خارج البيوت والشقق السكنية.

فيما هبت رياح ما بين متوسطة وخفيفة مع ساعات الفجر الأولى على المناطق الصحراوية والساحلية، مع احتمالية سقوط أمطار خلال الساعات القادمة بحسب التوقعات المناخية، بالتزامن مع ارتفاع أمواج البحر لمترين على الأقل.

هذا وقد استعدت المحافظة لجميع الاحتمالات لشهر الشتاء، واحتمالية سقوط أمطار أو حدوث سيول.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس ومدينة العريش، إن بيارات الصرف الصحي التي تم إنشاؤها مؤخرا بشوارع وميادين المدينة سوف تنهي تماما مشكلة المياه الراكدة التي كانت تتكون في نهر الطريق وتعقيق مرور المارة والسيارات حال سقوط أمطار.

وأضاف ماجد أن بيارات الصرف تم تحديدها في منطقة الأيوبي وشارع البحر، وطريق المجلس وشارع 23 يوليو وشارع المصطفى بالقرب من المطافي القديم وبعض المناطق بجسر الوادي المؤدي إلى حي ضاحية السلام بوسط المدينة.

وأوضح رئيس مجلس المدينة أنه تم منع حدوث أي إنشاءات أو زراعات في مجرى جسر الوادي تحسبا لحدوث سيل، وذلك بتعليمات المحافظة، وأن مجرى الوادي خالي تماما من أي زراعات باستثناء بعض الزراعات الخفيفة غير المؤثرة والتي لم تعوق حركة وسير السيل في الوادي العام الماضي.

من جهة أخرى طالب محافظ شمال سيناء غرفة الطوارئ بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن ومتابعة التطورات، والإبلاغ عن جميع المستجدات حال حدوثها.

وأفادت مصادر من غرفة عمليات المحافظة أنه حتى اللحظة لم تسقط أمطار أو تحدث رياح شديدة مؤثرة وأن جميع الاستعدادات تتم بشكل مسبق حال حدوث أى شيء، مؤكدة أنها تتواصل مع مجالس المدن والعمليات لحظة بلحظة.