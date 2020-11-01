تشريعية النواب توافق على قرض موجه لجامعة الملك سلمان

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ويهدف المشروع للمساهمة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة "التعليم الجيد"، من خلال ضمان وتعزيز فرص التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع.

وسبق التوقيع على الاتفاقية في عام 2016، ويتم بمقتضاها تخصيص مبلغ مساهمة قدره مليار و500 دولار أمريكي لتمويل البرنامج.

ووفقا للاتفاقية يعدل مبلغ القرض المقدم من الصندوق للحكومة المصرية، طبقا لاتفاقية أبريل 2016 (937 مليونا و500 ألف ريال سعودي) ليصبح مليار و465 مليونا و817 ألفا و500 ريال سعودي.