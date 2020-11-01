النواب ينعقد اليوم لمناقشة القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ

يعقد مجلس النواب، جلسته الثانية من عمر دور الانعقاد السادس، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

ويناقش المجلس في جدول أعماله اليوم، والذي حرصت الأمانة العامة على إرساله لجميع النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد.

ووفقا للدستور واللائحة، تكون الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضاء المجلس، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر القرار رقم 596 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.

ووفقا للقرار في مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وتقضي المادة الثالثة بتفويض رئيس مجلس الوزراء، في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ.

ووفقا لنص المادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيسَ المجلس، بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

ويعرض رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.

وتحظى جلسة النواب اليوم، باهتمام كبير، حيث من المتوقع أن تشهد حضورا مكثفا من النواب رغم انشغال أغلبيتهم بالانتخابات الجديدة.

وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، إنه من المتوقع أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة في عمر الفصل التشريعي الأول.