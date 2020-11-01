صور.. عمرو موسى يهدي مكتبته الخاصة لجامعة النيل: "متاحة للجميع"

أهدى المفكر والسياسي الدكتور عمرو موسى، وزير خارجية مصر الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، مكتبته الخاصة والتي تحوى المئات من الكتب والخطب لجامعة النيل؛ نظرا لإنجازاتها العلمية والدور المهم الذي تقوم به الجامعة في مواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال احتفال جامعة النيل الأهلية بتخريج دفعة جديدة من طلابها من الحاصلين على درجة البكالوريوس، بحضور مجلس أمناء الجامعة بكامل هيئته، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، وحضور العالم الأثري الدكتور زاهي حواس وعمداء كليات الجامعة، وعدد كبير من أساتذة الجامعة والقيادات الطبيعية المهتمة بالعملية التعليمية.

ونشرت جامعة النيل بيانًا أشارت فيه إلى قول الدكتور عمرو موسى إن مكتبته الخاصة التي أهداها للجامعة تحوي ثراء معرفيا وفكريا، ومجموعة متميزة من الكتب والمراجع في قطاع العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والآداب، كذلك المجموعة الكاملة بخطب أمناء جامعة الدول العربية، وأعمال مؤتمرات القمة العربية، ومجموعة متنوعة من الكتبفي مجال العلوم الاجتماعية والآداب.

وقال حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي لجامعة النيل الأهلية، لـ"الوطن"، إن الجامعة خصصت جزءًا خاصة لمكتبة عمرو موسى داخل مقر المكتبة الرئيسية للجامعة، مؤكدًا أنها متاحة للجميع وتضم كتبًا باللغتين العربية والإنجليزية لتحقيق أقصى استفادة.