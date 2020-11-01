بايدن أم ترامب.. الفلك يكشف عن هوية الرئيس الأمريكي القادم

يتساءل كثيرون عن الفائز في الانتخابات الأمريكية المقبلة، حيث يتنافس الرئيس الحالي دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، وجو بايدن عن الحزب الديمقراطي، في الانتخابات المقرر لها 3 نوفمبر الحالي، وسط تكهنات كثيرة من الساسة والمحللين عن هوية الفائز، فماذا عن رأي الفلك والأرقام.

ترى المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأرباج وعلم الأرقام، أنّ الدورة القمرية التى بدأت من يوم 16 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 15 نوفمبر الحالي، قد تقول لنا من هو الرئيس القادم للولايات المتحدة، وكيف ستكون الحالة في أمريكا عند إعلان النتيجة.

وأوضحت فؤاد، عبر فيديو نشرته على قناتها الخاصة بيوتيوب: "خلال الدورة القمرية الحالية ينشر القمر طاقة غضب واستياء، وإحباط وسوء استغلال للقوة والسلطة، كما أنّ الوضع الفلكي مقلق جدا خلال الانتخابات الأمريكية، وبعدها قد يكون هناك تمرد على نتيجة الانتخابات، وتشكيك بوجود تزوير في النتيجة المعلنة، وربما يصل النزاع والتعصب إلى ساحات القضاء".

وعن الفائز بالرئاسة، قالت خبيرة الأبراج، إنّ الحرب ضد ترامب قوية، وقد يبدو لنا أنّ بايدن لديه فرص أكبر، لكن الحال قد ينقلب، فبينما بايدن برج العقرب، إلا أنّ ترامب برج الجوزاء.

وأوضحت أنّ القمر في برج ترامب يوم الانتخابات (3 نوفمبر)، ما قد يمكنه من السيطرة على المشهد فجأة، كما أنّ ترامب لديه فرصا كبيرة عند فرز الأصوات، وحظ كبير، وقد يحدث تغيير مفاجئ لصالح ترامب، وبالتالي من المتوقع أن يفوز بمقعد الرئاسة عكس بعض التوقعات.

والانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل، هي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59 التي تُجرى كل 4 سنوات، ومن المقرر تنصيب الفائز بالانتخابات الرئاسية 2020 في 20 يناير 2021.

ويُعد بايدن وترامب على التوالي أكبر المرشحين الافتراضيين سنًا للأحزاب الرئيسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وحال فوز بايدن وتنصيبه رئيسًا، سيكون أكبر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية سنًا في منصب الرئاسة.