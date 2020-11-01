أنشطة لا يمولها جهاز تنمية المشروعات.. بينها القمار والملاهي الليلية

يقدم جهاز تنمية المشروعات العديد من الخدمات، بينها التمويل، الذي يضم أنشطة تمويلية مختلفة، مثل التمويل المتخصص، الامتيازات التجارية، التأجير التمويلي، التمويل بالصيغ الإسلامية، والتمويل متناهي الصغر.

وتستعرض "الوطن" المشروعات المتاح تمويلها من قبل الجهاز، والأنشطة التي يحظر تمويلها، وفقا لما حددته منصة المشروعات الصغيرة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة، بأنواعها المختلفة، سواء كانت الخدمية، الصناعية، التجارية، الحرفية، الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وسواء كانت منشآت فردية أو شركات أشخاص أو أموال.

الأنشطة المحظور تمويلها من جهاز تنمية المشروعات

ويحظر تمويل الأنشطة التالية:

ـ تصنيع وتجارة الأسلحة.

ـ المضاربات.

ـ شراء الأراضي والعقارات.

ـ ألعاب القمار والملاهي الليلية.

الشروط العامة للتمويل

ـ الأهلية القانونية (السن لا يقل عن 21 عاما).

ـ حسن السير والسلوك (فيش جنائي خال من أي سابقة جنائية).

ـ إجادة القراءة والكتابة.

ـ التفرغ للمشروع وإدارته.

ـ إقامة المشروع في نفس محافظة سكن العميل أو محافظة مجاورة.

ـ تأدية الخدمة العسكرية أو (التأجيل / الإعفاء) لفترة تغطي مدة القرض).

ـ ألا يقل رأس المال المدفوع للمشروع بالسجل التجاري عن 21 ألف جنيه مصري (واحد وعشرون ألفا).

ـ وألا يزيد عن مليون جنيه مصري، وألا يزيد عدد العاملين المؤمن عليهم عن 50 عاملا.

ـ الشكل القانوني للمشروع: منشأة فردية أو شركة (أشخاص/ أموال).

ـ توافر المستندات المطلوبة وتحدد وفقا لطبيعة النشاط وحجم التمويل المطلوب.

شروط عامة لتمويل جميع المشروعات (الفردية والشركات)

- توافر دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية ومطابقة المشروع للاشتراطات البيئية.

- توافر المستندات المطلوبة وتحدد وفقا لنوع المشروع وقطاع النشاط وحجم وطبيعة التمويل المطلوب.