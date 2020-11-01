محافظ الشرقية يتفقد مدرسة شيبة الإعدادية استعدادا لانتخابات النواب

حرص الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على تفقد عدد من اللجان والمقار الانتخابية بمدينة الزقازيق للوقوف على جاهزيتها لاستقبال انتخابات مجلس النواب والمقرر إجرائها يومي السبت والأحد القادمين، حيث زار لمدرسة شيبة الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

اطمأن المحافظ من مديرة المدرسة على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة الأمراض والأوبئة استعدادا لاستقبال المشرفين على العملية الانتخابية والمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة والانتهاء من تجهيز 982 مقرا انتخابيا يستوعب 1597 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و427 ألف و375 ناخبا وناخبة من أبناء المحافظة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات القادمة لاستكمال الحياة التشريعية واكتمال مؤسسات الدولة.

وتشهد الدوائر الانتخابية الـ8 بمحافظة الشرقية، والتي تضم 21 مقعدا، منافسة شرسة بين العديد من المرشحين، جمعت بين أشخاص سبق ترشحهم أكثر من مرة، وآخرون يخوضون الانتخابات للمرة الأولى، وذلك على النحو التالي:

- الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.