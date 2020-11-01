دعم وحدة التدخل السريع بسيارات ومعدات نظافة بـ28 مليون جنيه في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن دعم وحدة التدخل السريع بالمحافظة بـ 8 سيارات ومعدات تشمل "حفار عملاق - 3 لودر كبير - كساحة لنقل المعدات – سيارة إسكانيا قلاب حمولة 20 طنا" بتكلفة إجمالية 28 مليون جنيه للمساهمة في دعم منظومة النظافة ورفع أكوام القمامة أولا بأول من المقالب العشوائية ونقلها للمدفن الصحي، وكذلك المشاركة في تنفيذ حملات الإزالة المكبرة للمباني المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى الاستعانة بها عند حدوث طارئ أو كارثة طبيعية قد تواجه المحافظة، جاء ذلك خلال تفقده للمعدات الجديدة بالحملة الميكانيكية التابعة للديوان العام.

حرص المحافظ على تشغيل المعدات الجديدة للتأكد من جاهزيتها للعمل والمشاركة في دعم وحدة التدخل السريع بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها أولا بأول للحفاظ عليها وضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن واﻷحياء بضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة للتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها فورا، والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، مؤكدا أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في العمل.

رافق المحافظ الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندس خالد الغندور مدير الحملة الميكانيكية بالديوان العام.