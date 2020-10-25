جامعة الأزهر تبدأ تسكين الطلاب بالمدينة وتفتح باب التحويل للمغتربين

بدأت جامعة الأزهر تسكين المرحلة الأولى بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر للحاصلين على ممتاز "الفرق النهائية"، وسط إجراءات احترازية مشددة، وأعلنت الجامعة استعداد المدن الجامعية بالجامعة لبدء تسكين طلاب وطالبات المرحلة الأولى الحاصلين على تقدير ممتاز "الفرق النهائية" واتخاذها كل الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدن الجامعية كافة.

وأوضحت في بيان لها أنها سخرت إمكاناتها؛ من أجل توفير بيئة صحية وجيدة للطلاب قبيل العام الدراسي الجامعي "2020-2021م"، إضافة للتأمين الشامل لكل منافذ الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

فأُجريت عمليات الرش والتطهير والتعقيم للمدن الجامعية كافة؛ حرصًا على سلامة الجميع، لافتًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ والمتضمنة تعقيم المباني وتطهيرها، وتنظيم حضور الطلاب والطالبات بالكليات، وتقليص عدد الطلاب في كل غرفة بقطاع المدن الجامعية؛ بما يحافظ على سلامة منسوبي الجامعة؛ من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والطالبات، وجميع العاملين في مختلف الكليات.

وعلى صعيد آخر، أكدت جامعة الأزهر، إنه نظرا لما تبين من الالتماسات المقدمة من عدد كبير من الطالبات وأولياء أمورهن الذين يطلبون الموافقة على التحويل أو نقل القيد خارج منطقتهن الجغرافية نظرا لتغيير محل الإقامة لظروف خارجة عن إرادتهن وحرصا من الجامعة على مستقبل هؤلاء الطالبات لذا: تقرر فتح التحويل ونقل القيد بين الكليات خارج المنطقة الجغرافية للطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2020 م والمرشحات في العام الجامعي 2021/ 2020م وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد 25 أكتوبر وحتى الخميس 5 نوفمبر وذلك طبقا لما يلي:۔

1- يكون التحويل للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناظرة خارج المنطقة الجغرافية دون التقيد بالحد الأدنى وبشرط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة تقليلا للاغتراب.

2- يكون نقل القيد للطالبات بين الكليات والشعب غير المتناظرة خارج منطقتهن الجغرافية بسبب تغيير محل الإقامة بشرط استيفائهن للحد الأدنى للكلية أو الشعبية المناظرة لها داخل منطقتهن الجغرافية أولا ثم الكلية أو الشعبة المناظرة المراد نقل القيد إليها في منطقة جغرافية أخرى "مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة" مع إرفاق ما يفيد تغيير محل الإقامة تقليلا للاغتراب.

3- يحظر التحويل أو نقل القيد لكليات الطب أو الصيدلة أو الهندسة أو طب الأسنان أو العلوم إلا في حالة استيفاء الطالبة الحد الأدنى المقرر للكلية المراد التحويل إليها.

4- يحظر التحويل أو نقل القيد للكليات أو المعاهد أو الشعب التي لها اختبارات قبول.

5- يكون التحويل مقابل رسوم التحويل أو نقل القيد المقررة.

6- يكون التحويل بين الكليتين بعد موافقة عميدي الكليتين.

7- يشترط لإنهاء إجراءات التحويل أن تتقدم الطالبة بأوراقها أولا للكلية المرشحة لها.

8- لا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العامة لشؤون التعليم واعتمادها من رئيس الجامعة.

9- لن يقبل أي طلب بعد الموعد المحدد تحت أي ظرف من الظروف والمعتد به تاريخ تسديد إيصال التحويل.