6 معلومات عن نجل قاضي الاستئناف المعتدي على رجل مرور: مواليد 2007

تنشر "الوطن"، 6 معلومات عن الطفل نجل القاضي الذي اعتدى على رجل مرور بنطاق مدينة البساتين بمحافظة القاهرة، والذي نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

1- "أحمد أ.ع.أ" وعمره 14 عامًا.

2- والده رئيس إحدى محاكم الاستئناف ويدعى "أ.ع.أ".

3- يقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي بالقاهرة.

4- مواليد 22 أبريل 2007

5- طالب بإحدى المدارس الدولية.

6- يصوّر فيديوهات ساخرة وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصل "الوطن" على فيديو جديد لواقعة اعتداء طفل على أحد رجال المرور بمنطقة البساتين بالقاهرة والذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس.

ويظهر الفيديو الجديد الطفل يقود السيارة وأمامه رجل المرور، حيث سخر الطفل من رجل المرور قال له "خد يابني.. بتعمل إيه هنا"، ليرد شخص آخر بداخل السيارة موجهًا حديثه لرجل المرور "سيادة المستشار ده".

وكشفت مصادر، تمكّن أجهزة الأمن من تحديد هوية الطفل الذي ظهر في فيديو الإساءة لشرطي المرور، الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عندما استوقفه وطالبه بتراخيص السيارة والقيادة.

وقالت المصادر، إنَّ الطفل الذي يقود السيارة هو نجل قاضٍ ومقيم في المعادي، وكان يستقل سيارة مرسيدس سوداء اللون موديل سي 280، حيث تمكّنت الجهات الفنية بوزارة الداخلية من تحديد هويته بعد فحص الفيديو.

وذكر بيان للنائب العام، في وقت سابق اليوم، أنَّ وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وأمر المستشار النائب العام بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من أمين شرطة ليسأله عن التراخيص، فر بالسيارة هاربًا، محاولاً دهس أمين الشرطة، الذي سقط على الأرض بعدما اصطدم بالسيارة.