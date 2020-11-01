بعد إعلان نتيجة الانتخابات.. النواب الخاسرون يحتفظون بحصانتهم لـ2021

كشفت نتيجة المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب والتي ضمت 14 محافظة، خسارة عدد من نواب المجلس الحاليين للمعركة الانتخابية، وخروجهم من السباق الانتخابي من الجولة الأولي، وهو ما أثار تساؤلات حول موقف عضويتهم وحصانتهم البرلمانية بعد هذه الخسارة.

وتضم المرحلة الأولى لانتخابات النواب 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، بينما تضم محافظات المرحل الثانية 13 محافظة هي "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

مدة المجلس الحالي تنتهي 9 يناير المقبل

من جانبه، قال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه طبقا للنص الدستوري فمدة عضوية مجلس النواب الحالي 5 سنوات ينتهي فصله التشريعي في 9 يناير 2021 المقبل، أي متبقٍ من عمر المجلس 67 يوميا، يتمتع خلالها النواب بحصانته البرلمانية وأدواته التشريعية والرقابية ويستطيع استخدامها طوال هذه الفترة.

وأضاف سليم، لـ"الوطن"، أنه طبقا لهذا النص فحتي النواب الذين خسروا انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولي سيظلون محتفظين بحصانتهم البرلمانية وعضويتهم بالمجلس حتي تاريخ 9 يناير، ليبدأ بعدها الفصل التشريعي الخاص بمجلس النواب الجديد.

وتنص المادة 106 من الدستور الحالي علي:"مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".

وفي السياق ذاته، يبدأ اليوم الأحد، فترة الصمت الانتخابي، في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية التي تضم 13 محافظة، والمقرر بدء التصويت بها للمصريين بالخارج غدا الاثنين، فيما شهدت الساعات الماضية، قبل بدء الصمت الانتخابي، تكثيف المرشحين لدعايتهم الانتخابية أملا في جذب أصوات الناخبين في اللحظات الأخيرة للدعاية.

وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات مرشحى مجلس الشيوخ من خرق فترة الصمت الدعائى.وأكدت الهيئة أن لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية بالمحافظات ستقوم برصد أى خرق لفترة الصمت الدعائى، التى تسبق عملية التصويت بالانتخابات.

وطبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، عاقب المادة 68 منه بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة.