عاجل.. إعادة فتح طريق "القصير - قفط" جنوب البحر الأحمر

أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تعليمات بفتح طريق "القصير - قفط"، وذلك بعد أن اطمأن على حالة الطريق من الجهات المعنية.

ويهيب محافظ البحر الأحمر بقائدي المركبات الالتزام بقواعد وإرشادات المرور؛ كما يهيب بالمواطنين توخي الحذر حفاظا على سلامتهم.

وأجرت إدارة مرور البحر الأحمر برئاسة العميد حسام كمال عملية تمشيط سريعة لجميع طرق البحر الأحمر؛ لاستطلاع مياه الأمطار والسيول ومدى تأثيرها على حركة السيارات والمواطنين المسافرين على الطرق للوقوف على الخسائر الناتجة عن مياه الأمطار.

وكانت أغلقت أجهزة البحر الأحمر ثلاثة طرق في الساعات الأولى هى: طريق "رأس غارب - الشيخ فضل"، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، وطريق سفاجا - سوهاج بسبب السيول في كيلو 90، وطريق القصير - قفط بسبب تجمعات كبيرة لمياه الأمطار الغزيرة؛ وذلك حفاظا على سلامة المواطنين المسافرين على الطرق.

وكانت شهدت بعض المناطق بمحافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار بطريق الشيخ فضل - رأس غارب، وتحديدا بمنطقة الكيلو 70، وشهد طريق القصير قفط تجمعات مياه الأمطار الغزيرة كما شهد طريق سفاجا سوهاج قطع بالكيلو 90 بسبب السيول مما أدى إلى توقف الحركة تمام وإغلاق الطريق.

واستعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول وكل المناطق بالبحر الأحمر؛ كما تم استعراض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة القادمة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على رفع درجة الاستعداد، مشيرا إلى متابعة الموقف باستمرار، وهناك غيوم بصفة عامة على المحافظة، وعلى الناس أن يحذروا في قيادة السيارات، ويفضل عدم التحرك من المنزل إذا لم يكن التحرك ضروريا.

ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء المدن بضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد والتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه، مشددًا على كل المسؤولين التنفيذيين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بلاعات الأمطار للتأكد من تصريفها أي كمية متوقعة من الأمطار.