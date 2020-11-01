منظمات تستعد لثاني مراحل "النواب".. والبعثة الدولية تراقب بـ115 متابعا

تستعد منظمات المجتمع المدني، لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها يومي 7 و8 نوفمبر الحالي، في مقدمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية.

وتواصل البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، المكونة من 7 منظمات أفريقية وأوروبية، متابعة المرحلة الثانية من الانتخابات.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الشريك المحلي للبعثة الدولية لمتابعة الانتخابات، إنّ البعثة تشارك في متابعة الانتخابات بـ115 متابعا على مستوى المرحلة الثانية من الانتخابات، وتكون البعثة موجودة في 10 محافظات من إجمالي 13 محافظة، ولن تكون موجودة في الوادي الجديد، وشمال وجنوب سيناء

وأضاف عقيل، لـ"الوطن"، أنّ البعثة لها غرفة عمليات مركزية ومترجمين ومتابعين يتواصلون مع غرفة العمليات المركزية، حيث تجول 36 متابعا دوليا على مستوى لجان المحافظات الـ10، وسيصدر التقرير المبدئي الخاص بمتابعة المرحلة الثانية من الانتخابات، يوم 10 نوفمبر الحالي.

ولفت إلى أنّ البعثة لن تصدر أي تقارير يومية تتعلق بسير العملية الانتخابية، إذ إنّ الأمر شأن المنظمات المحلية ومتابعيها في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات، إضافة إلى عمل مندوبي ووكلاء المرشحين في اللجان من رصد ومتابعة للعملية الانتخابية برمتها، سواء داخل أو خارج اللجان.

وكانت البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات، أصدرت التقرير المبدئي لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، الأسبوع الماضي، راصدة عدد من المخالفات تتعلق بتجاوز الصمت الانتخابي لدى بعض المرشحين، وتوجيه عدد من الناخبين، وأبلغت الهيئة الوطنية للانتخابات بها، ومن المقرر أن تصدر التقرير النهائي الخاص بالعملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020 برمتها في مرحلتيها الأولى والثانية 10 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنّ فترة بقاء المتابعين الدوليين في مصر تستمر حتى إعلان نتائج الانتخابات، حيث توجد في مصر منذ منتصف أكتوبر.