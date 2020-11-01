مصر للطيران تطرح أسعارًا خاصة للسفر إلى جزر المالديف وسيشل

أعلنت شركة مصر للطيران، طرح أسعار خاصة للسفر إلى كل من جزر المالديف وسيشل عن طريق أبو ظبي بالتعاون مع شركاء مصر للطيران بالمشاركة بالرمز، استكمالاً للحملة التشجيعية للسفر التي أطلقتها مصر للطيران تحت شعار "مش حنبطل نسافر".

ويمكن للعملاء شراء التذاكر بأسعار خاصة من جميع مكاتب الشركة حول العالم أو من خلال مركز الاتصالات في مصر 1717 أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.

جدير بالذكر، أنَّ مصر للطيران تٌسير 14 رحلة أسبوعية بين القاهرة وأبو ظبي بأحدث طرازات الشركة الطائرة الآيرباص A320Neo والبوينج B737-800 اللتين توفران رحابة في المقاعد.

ودعت الشركة عملائها لضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المطلوبة في أثناء السفر ومراجعة متطلبات السفر إلى الدول المختلفة عبر موقعها الإلكتروني.