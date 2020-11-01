انطلاق مبادرة الكشف وعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

انطلقت، صباح اليوم الأحد، مبادرة الكشف وعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس الإدارات التعليمية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية، التي تستهدف طلاب جميع المدارس بالقطاع الريفي وعددهم 709 ألف و38 طالب وطالبة، بإجمالي 1561 مدرسة، تحت رعاية 74 فرقة عمل من التأمين الصحي.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تعاون جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ووجّه بأهمية تذليل العقبات أمام القائمين على المبادرة، لضمان تتفيذها على أكمل وجه في إطار من الدقة والاهتمام، مطالبًا الفرق الطبية المنفذة للمبادرة تحري المهنية الطبية والاهتمام بالأطفال، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لتفادي انتقال الفيروسات بين الأطفال.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا، عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمها ومرض التقزم "قصر القامة"، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو، وأيضًا سمنة الأطفال، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

وأوضح، أنه في حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان، وإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة ومتابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة.