حبس مرتكبي واقعة اختطاف شابين بمركز أولاد صقر في الشرقية

قررت نيابة أولاد صقر، حبس 3 متهمين في واقعة اختطاف شابين، لسرقة توك توك خاص بأحد المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة أولاد صقر من "ربة منزل" وشقيقها "عامل" اكتشافهما غياب "نجليهما"، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، واتهامهما 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بأنهم وراء اختفائهما لحضورهم لمسكنهما، واتهامهم لنجل الأولى بسرقة مركبة "توك توك" خاصة بأحدهم من محل إقامته.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقهم بالاشتراك مع "سائق، تاجر ماشية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية ونظراً لاستشعار المتهمين بملاحقتهم أمنيًا، وتضييق الخناق عليهم قام أحد المتهمين بالتوجه لمركز شرطة السنبلاوين وبصحبته المُبلغ بغيابهما، وقرر بحضورهما لمسكنه، وطلبا منه مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إعادة مركبة "التوك توك".

بمواجهة المجنى عليهما اتهماه وباقي المتهمين باختطافهما من محل إقامتهما، حيث حضروا مُستقلين سيارة ربع نقل ودراجة نارية وهددوهما بسلاح أبيض "سكين" والتوجه بهما لمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، واحتجازهما داخل حظيرة ماشية خاصة بهم، كما أمكن ضبط اثنين من المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملك وقيادة أحدهم".

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.