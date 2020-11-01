محافظ القاهرة: انتخاب مجلس الشيوخ خطوة جديدة فى مسيرة مصر الديمقراطية

عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللقاء الأول بأعضاء مجلس الشيوخ الجدد للتعارف بالمجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العاصمة تشعر بالفخر لكونها تضم العدد الأكبر من أعضاء مجلس الشيوخ مؤكدًا أن انتخاب مجلس الشيوخ يعتبر خطوة جديدة فى مسيرة مصر الديمقراطية ويثرى التجربة النيابية المصرية ويضفي مزيدًا من الدراسة لمشروعات القوانين قبل إقرارها، ويسهم فى توطيد دعائم الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة .

وأضاف محافظ القاهرة أن المتأمل لتاريخ المجلس على مدار مسيرته يجد له دومًا بصمة مؤثرة فى ارتقاء الوطن، ودعم القرارات المصيرية التى مر بها.

وأكد محافظ القاهرة على أن المجلس قادر على تنفيذ تطلعات الشعب في التقدم والرقي في مختلف المجالات مستلهمين قيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والمضي في سياسة التنمية والتطور الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي التى بدأها رئيس الجمهورية و أرسى دعائمها منذ ٦ سنوات على النحو الذي يلبي تطلعات وطموحات المواطنين.

وأضاف المحافظ أن العاصمة على استعداد دائم لتقديم كافة أوجه الدعم لمجلس الشيوخ لمواصلة مسيرة الخير والإنتماء للوطن .

وأثنى نواب مجلس الشورى على مبادرة المحافظة بالالتقاء بهم مشيدين بعدد من القرارات التى اتخذتها المحافظة لخدمة المواطنين وعلى رأسها تخفيض سعر متر التصالح مراعاة للبعد الاجتماعى.

من ناحية أخرى، أقرت محافظة القاهرة تخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء في بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خاصة في الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي مع بقاء كل الأسعار الأخرى تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.

وتضمنت التخفيضات وصول سعر المتر في بعض المناطق لـ50 جنيها وهو الحد الأدنى في قانون التصالح، ففي المعصرة وتحديدا عزبة الصفيح والهجانة وصل سعر متر التصالح السكني في مخالفة البناء لـ50 جنيها.

وفي حي الخليفة بمنطقة الإمامين وصل سعر المتر السكني بعد التخفيض لـ50 جنيها والحلمية 150 جنيها. وفي طرة المنطقة "ج" سعر المتر السكني 50 جنيها.

وفي حلوان المنطقة "ج" تم خفض سعر المتر السكني لـ50 جنيها والتجاري لـ100 جنيه، والمناطق العشوائية بالمعادي خفض سعر المتر السكني لـ200 جنيه.

وفي السيدة زينب تحديدا في قلعة الكبش وطولون وأرض يعقوب تم خفض سعر المتر السكني لـ 75 جنيها، وفي البساتين خفض سعر المتر السكني داخل مزرعة البط لـ75 جنيها، ومنطقة البصرى والعشوائيات سعر المتر السكني 100 جنيه، وشارع أحمد زكي وشارع الفيوم سعر المتر السكني 400 جنيه.

وفي الوايلي سعر المتر السكني 200 جنيه، وحي وسط القاهرة 500 جنيه لسعر متر التصالح السكني، وبولاق أبو العلا يتراوح السعر السكني من 250 إلى 350 جنيها. وفي الزيتون يتراوح السعر ما بين 100 و275 و450 حسب المنطقة ومساحة الشارع.

والزاوية الحمراء يتراوح السعر ما بين 100 و175 و275 جنيها للمتر السكني، والأميرية يتراوح السعر ما بين 100 و275 و450 جنيها للمتر السكني حسب طبيعة المنطقة ومساحة الشارع، علاوة على تخفيضات أخرى ببعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة وغيرهم.