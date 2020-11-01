جامعة بنها تشارك في المنتدي الافتراضي بين الصين وفرنسا وأفريقيا

شاركت جامعة بنها في المنتدى الافتراضي للتعليم العالي الثلاثي، بين دول الصين وفرنسا وأفريقيا، الذي نظمته جامعة ووهان الصينية في الفترة من 29-30 أكتوبر، لمناقشة "التعليم العالي تحت تأثير وباء كورونا".

وتضمن المنتدى موضوعين رئيسيين، هما تطوير طرق التدريس في التعليم العالي، وإمكانية استغلال العلاقات الدولية بين مؤسسات التعليم في تدريب العاملين بها، وكانت اللغة الرسمية للمؤتمر هي اللغة الفرنسية.

وشارك في المنتدى، ممثلا عن الجامعة: الدكتور حسن محمد محمود البحراوي أستاذ الأدب الفرنسي والفرانكوفوني، ورئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، حيث تحدث عن "تأثير كورونا على التعليم العالي بجامعة بنها "التحديات والفرص".

وكان أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، انضمام الجامعة للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة أفضل 1500 جامعة عالميًا، طبقًا لتصنيف "يو إس نيوز" الأمريكي لعام 2021، ضمن 19 جامعة مصرية حكومية وخاصة، صنفت في هذا الإصدار، وسط أكثر من 30 ألف جامعة منتشرة على مستوى العالم، وجاء ترتيبها العام الجاري 1182 عالميًا، و41 أفريقيًا، و13 محليًا.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف يو إس نيوز الأمريكي يعتمد في تصنيف الجامعات على 13 مؤشرًا يقيس الأداء البحثي للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وسمعتها العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أنه صنف هذا العام 1678 جامعة، من أصل 30 ألفًا منتشرة حول العالم، من 80 دولة.

وأوضح أن الجامعة احتلت الترتيب 299 عالميًا لمؤشر التعاون الدولي في النشر العلمي، بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجامعات العالمية، و1064 في مؤشر السمعة الدولية للبحوث العلمية، و1034 في "الكتب المنشورة بدور النشر العالمية".

يذكر أن هذا التصنيف لا يحتاج إلى تقديم بيانات من الجامعات، بل يعتمد كليا على قواعد بيانات كلاريفيت الأمريكية، لقياس مؤشرات البحث العلمي للجامعات حول العالم.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، أعلن نتيجة إصداره الجديد لعام 2021 لتصنيف الجامعات حول العالم، وأن جامعة بنها احتلت الترتيب 801 من 1000 عالميًا، ضمن 1527 جامعة، ومحليا المركز بالفئة الرابعة بين 21 جامعة مصرية، صنفت في هذا الإصدار، ومثلت تلك الجامعات 93 دولة حول العالم.

وقال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إنه وفقًا لتصنيف هذا الإصدار، احتفظت الجامعة بمكانتها الدولية التي احتلتها في إصدار 2020، مع تحسن أدائها في محور الاستشهادات المرجعية والتدريس، وكذلك النظرة الدولية عن العام السابق.