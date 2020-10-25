بنها من أفضل 1500 جامعة عالميا لعام 2021 في تصنيف يو اس نيوز الأمريكي

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، انضمام الجامعة للعام الثاني علي التوالي ضمن قائمة أفضل 1500 جامعة عالميا، طبقا لتصنيف يو أس نيوز الأمريكي لعام 2021، ضمن 19 جامعة مصرية حكومية وخاصة، صنفت في هذا الإصدار، وسط أكثر من 30 ألف جامعة منتشرة علي مستوي العالم، وجاء ترتيبها العام الجاري 1182 عالميا، و41 أفريقيا، و13 محليا.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدرسات العليا والبحوث، إن تصنيف يوأس نيوز الأمريكي يعتمد في تصنيف الجامعات على 13 مؤشر يقيس الأداء البحثي للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وسمعتها العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أنه صنف هذا العام 1678 جامعة، من أصل 30 ألف منتشرة حول العالم، من 80 دولة.

وأوضح "الجيزاوي" أن الجامعة احتلت الترتيب 299 عالميا لمؤشر التعاون الدولي في النشر العلمي، بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجامعات العالمية، و1064 في مؤشر السمعة الدولية للبحوث العلمية، و1034 في "الكتب المنشورة بدور النشر العالمية".

يذكر أن هذا التصنيف لا يحتاج إلى تقديم بيانات من الجامعات، بل يعتمد كليا علي قواعد بيانات كلاريفيت الأمريكية، لقياس مؤشرات البحث العلمي للجامعات حول العالم.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، أعلن نتيجة إصداره الجديد لعام 2021 لتصنيف الجامعات حول العالم، وأن جامعة بنها احتلت الترتيب 801 من 1000 عالميا، ضمن 1527 جامعة، ومحليا المركز بالفئة الرابعة بين 21 جامعة مصرية، صنفت في هذا الإصدار، ومثلت تلك الجامعات 93 دولة حول العالم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن وفقا لتصنيف هذا الإصدار، احتفظت الجامعة بمكانتها الدولية التي احتلتها في إصدار 2020، مع تحسن أدائها في محور الاستشهادات المرجعية والتدريس، وكذلك النظرة الدولية عن العام السابق.