رئيس جامعة بنها يحث الطلاب على اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بكلية الطب البيطري، والزراعة بمشتهر، رافقه خلالها الدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمود مغربى عراقى عميد كلية الزراعة ووكلاء الكليات.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، على الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الطلاب الكمامة وتطهير المدرجات والقاعات الدراسية بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وخلال الجولة افتتح السعيد معمل التشخيص البيطري بكلية الطب البيطري، وتفقد العيادات الخارجية للحيوانات الأليفة وقاعة الأنشطة الطلابية والعيادات الطبية بكلية الطب البيطري.

كما تفقد بكلية الزراعة مجمع معامل البحثية، الذي يشمل معمل أبحاث التكنولوجيا الحيوية للنبات والأراضي والمياه والحيوان ومعمل الفحص الميكروسكوبي ومعمل الكيمياء وقاعة الأنشطة الطلابية بالكلية.

ووجه رئيس الجامعة الطلاب بالحفاظ على أنفسهم، وعلى الآخرين من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجامعة.

وخلال الجولة قدم السعيد التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، وحثهم على ممارسة الأنشطة الطلابية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وفي وقت سابق اجتمع الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث مع لجنة متابعة مدى الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية في بداية العام الدراسي الجديد وبحضور وكلاء كليات خدمة المجتمع ومدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة وأمين الجامعة المساعد للشؤون الادارية.

وشدد الجيزاوي على أهمية الالتزام المطلق بالإجراءات الاحترازية من حيث تعقيم المدرجات، والقاعات الدراسية باستمرار داخل الكليات وصيانة دورية لبوابات التعقيم الذاتي واستخدام شاشات العرض في الكليات في التوعية بالإضافة إلى نشر بعض الملصقات بالكليات لتعريفهم بالاجراءات الاحترازية، والتاكيد عند وضع الجداول الدراسية تقسيم الطلبة الي مجموعات صغيرة منعا للتزاحم، بحيث تكون الدراسة ثلاثة ايام في الكليات العملية ويومين في الكليات النظرية ويوم واحد للانتساب تبعاً لإمكانيات كل كلية مشيراً إلى أهمية قيام أعضاء هيئة التدريس بتوعية الطلاب داخل المحاضرات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة ضرورة ارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعي، موضحاً أن ارتداء الكمامة هو أمر حتمي للطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس موضحاً أن الجامعة ستوفر الكمامات بأسعار رمزية داخل الكليات.

كما شدد على أهمية الرقابة على الكافيتريا داخل الكليات، بحيث يتم استخدام الأدوات لمرة واحدة فقط.