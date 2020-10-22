نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يتفقد الدراسة بالكليات

واصل الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولاته لتفقد الدراسة بعدد من الكليات، اليوم، للوقوف على انتظام العملية التعليمية التعليمية مع بداية الفصل الدراسى الأول، وشملت الجولة كليات التربية والتمريض والحاسبات والذكاء الاصطناعى والفنون التطبيقية.

رافق نائب رئيس الجامعة، الدكتورة إيمان عبد الحق، عميد كلية التربية، والدكتورة هويدا صادق، عميد كلية التمريض، والدكتورة هالة زايد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورعبد المؤمن شمس الدين القرنفيلى، عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية ووكلاء الكليات.

وتفقد "سمير" المدرجات والقاعات الدراسية، مشيدا بالتزام الطلاب بجدول المحاضرات وانتظام العملية التعليمية وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجامعة حفاظا على سلامتهم.

كما تابع نائب رئيس الجامعة أعمال الكشف الطبي والمقابلات وقاعات الأنشطة الطلابية بكلية التربية وفعاليات دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن استخدام مايكروسوفت تيمز فى التدريس بحضور الدكتورة ميساء حمزة مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية.

وفي وقت سابق، اجتمع الدكتورناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدرسات العليا والبحوث مع لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية في بداية العام الدراسي الجديد، بحضور وكلاء كليات خدمة المجتمع ومدير وحدة إدارة الازمات والكوارث بالجامعة وأمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

من جهة أخرى، أشاد محمود أحمد، رئيس الوحده المحلية لقرية ترسا، بطوخ، بانتظام طلاب المدرسة الثانويه بالقرية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، خلال تفقده الفصول والمعامل والشاشات التعليمية وأدوات الحريق والطوارىء بالمدرسة، مقررًا تخصيص سيارة الوحدة المحلية الخاصه بجمع القمامه للمرور على المدرسه يومين فى الأسبوع لرفع القمامة.

وشدد رئيس الوحدة على تنظيم زيارات ميدانية لكافة المدارس بشكل يومى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.