رئيس جامعة بنها يكرم "القيادات" بمناسبة الحصول على "الجودة الإدارية"

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أعضاء هيئة التدريس وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وبعض موظفي الجامعة والقيادات المشاركين في منظومة الجودة الادارية وذلك بمناسبة حصول الجامعة علي شهادة الجودة الادارية ايزو 9001 - 2015 لمدة ثلاث سنوات

وأشاد رئيس الجامعة بجهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين المشاركين في منظومة الجودة من أجل تطوير وتحسين الأداء بالعمل الاداري بالجامعة والذي توج بحصول الجامعة علي شهادة الجودة والاعتمادايزو 9001 - 2015

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الادارية بالجامعة والدكتور جمال سوسة المشرف علي علي قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسامية عبد الحميد امين عام الجامعة

يذكر ان منح الشهادة الدولية لجامعة بنها تم بناء على نتائج زيارة تقييم نظام الجودة الإدارية بالجامعة بواسطة مؤسسة AGA لتابعة لشركة سوكوتيك الانجليزية الفرنسية حيث ان فريق التقييم كان قد أوصي في نهاية الزيارة في مارس الماضي بمنح جامعة بنها شهادة الايزو9001 - 2015 لمدة ثلاث سنوات.جامعة بنها تصدر كتيب عن العلاقات الدولية للجامعة

في وقت سابق اعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ان مكتب العلاقات الدولية بقطاع الدراسات العليا بالجامعة قد أصدر تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة كتيب يوضح العلاقات الدولية للجامعة.وقال الجيزاوى ان الكتيب يشرح تفاصيل الدراسة بالجامعة وكلياتها المختلفة باللغة الإنجليزية ويأتي ضمن سلسلة من الكتب والتى تهدف الى إبراز مكانة الجامعة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يتم توجيه الكتيب وما يليه من إصدارات أخرى تتعلق بالعلاقات الدولية للجامعة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، ومتطلبات الإلتحاق بها لجميع السفارات من أجل التعريف والتسويق للجامعة، وجذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين.

وأشاد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة بالمجهود الذي بذل من أجل الخروج بالكتيب بصورة تليق بمكانة جامعة بنها على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.