رسميا.. جولة إعادة بين 4 مرشحين على مقعدين بدائرة البدرشين بالجيزة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن جولة إعادة بالدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط، بين 4 مرشحين على مقعدين، بعد فوز نادر الخبيري بالمقعد الأول، حيث كان ينافس نحو 28 مرشحا بين حزبيين ومستقلين على 3 مقاعد فى مجلس النواب المقبل، وجاء المرشحون فى جولة الإعادة وهم عماد الدين الدرجلى، وحازم جودة، وعماد الدين أحمد إمام أحمد، والحفني عبدالمعز الشيخ محمد الحفني الحسيني.

وستشهد جولة الإعادة بالدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، تنافسا شرسا بين 4 مرشحين للفوز بمقعدين فى مجلس النواب المقبل، حيث سيكون هناك تربيطات وتكتلات عائلة لنجاح مرشحو حزب مستقبل وطن فى انتخابات مجلس النواب.

وعبر نادر الخبيري، مرشح حزب مستقبل وطن، والفائز بانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، عن سعادته البالغة بفوزه بانتخابات مجلس النواب رسميا عقب إعلان النتائج بشكل رسمي، مشيراً إلى أنه سيعمل على تنفيذ كافة الوعود التى وعد بها أهالى دائرته، مؤكداً أن جميع الحقوق المشروعة سيتم تنفيذها، ولن يبخل بأى جهد تجاه أهالى دائرته بالبدرشين والعياط.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أن الانتخابات جرت في ظل ظروف أزمة كورونا، واستطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف وخرج ليدلى بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة.

وأكد إبراهيم، أن الانتخابات شهدت تعاونا بين كافة مؤسسات الدولة، ويأتي على رأسها تعاون القوات المسلحة، فضلا عن إجراء الانتخابات بالخارج، وتم إجراء هذه الانتخابات بإشراف قضائى كامل وبحضور ممثلين عن المرشحين وتحت متابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتابع: "تم رصد شكاوى غير مؤثرة خلال الانتخابات".