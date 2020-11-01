الوطنية للانتخابات تعلن المشتركين في جولات الإعادة بالفيوم

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار عن أسماء المشتركين في جولات الإعادة في دوائر محافظة الفيوم.

وجاءت الأسماء كالأتي:

محسن أحمد عبد الحميد حسن، منجود محمد عبد القوي، أحمد مصطفى عبد الواحد سعداوي، أيمن حلمي محمد السيد، عبد المنعم محمد عبد العليم جمعة، محمد ثابت عبد المجيد عبد العليم، كامل محمود كامل، كمال عبد الحليم عطية، ياسر عبد التواب سلومة، مصطفى عبد اللطيف محمود، محمد طه عبد الله محمود، محمد مصطفى عبد المولى، علاء السيد محمود جاب الله، أحمد محمد أحمد دياب