درة تخضع لجلسة تصوير في الجونة مع محمود عبدالسلام

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة مع المصور محمود عبد السلام، وذلك على أحد اليخوت في مياه البحر الأحمر الخالبة بمدينة الجونة لتنهي بذلك صيف 2020، وتبدأ شتاء الجونة الذي يتميز بالأجواء المعتدلة وتستعيد ذكرياتها مع مهرجان الجونة السينمائي التي كانت أحد أعضاء تحكيمه في الدورة الثالثة في هذا التوقيت من العام الماضي.

وتألقت درة بأكثر من إطلالة من Elisabetha Franchi والتي عملت عليها ستايلست المشاهير يمنى مصطفي والتي تتعامل مع درة في كثير من المناسبات وكذلك مع عدد من أشهر النجوم بالوطن العربي، والماكياج لخبيرة التجميل منى جمال.

من المعروف أن درة من هواة التصوير، وكذلك متابعة أحدث صيحات الموضة فهي وجه دعائي لكثير من الماركات العالمية، لذلك تفضل بين الحين والآخر عقد جلسة تصوير ومن أكثر المصورين الذين تفضل العمل معهم هو المصور محمود عبد السلام الذي يظهرها دائما بشكل مختلف.