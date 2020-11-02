حظك اليوم الاثنين 2-11-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يواجه أحيانًا صعوبة في التركيز على تلبية مطالب شخص آخر، ما قد يؤدي إلى أوقات عصيبة في العمل أو المدرسة لديهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تظهر يقظة واستعدادا أكبر لتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك تجنبا للأخطاء والخسارة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك تضع على عاتقك الضغوط.. لذا حاول أن تتماسك وأن ترى الجانب الجيد فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.