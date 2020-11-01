الوطنية للانتخابات تعلن المشتركين في جولات الإعادة بالبحيرة

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار عن أسماء المشتركين في جولات الإعادة في دوائر محافظة البحيرة.

وجاءت الأسماء كالأتي:

عاصم عبد العزيز فهيم مرشد، أحمد حلمي خليل الشيشيني، طلبة أحمد ثابت عبد المطلب النحال، محمد سمير عبد الشفيع بلتاجي، محمود عادل سعد جاد الله شعلان، جمال محمد عبد العاطي بسيوني، سحر بشير مختار معتوق، أحمد حمدي محمد خطاب شرشوح، أحمد حسين عوض مرسي الفيشاوي، عماد فؤاد محروس ناصف، سناء أنور محمد برغش، عبد الرؤوف توفيق عبد المقصود فراج، عادل عبد الوهاب يونس حماد، عصام إبراهيم محمد الفقي، عادل محمد عبد القادر عقدة، محمد عبد الوهاب محمد بهنسي، محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر، علاء حمدي عبد المقصود قريطم، علي محمد علي أبو نعمة، علي عبد المولى زكي أحمد، أسامة أنور عبد الفتاح، أحمد عبده محمد، عبد العاطي مسعود عبد اللطيف، حمدي عبد الوهاب عثمان حمد، حسام منور منصور موسى، خالد عبد المولى عبد الرازق خطاب خطيب، محمد عبد السلام ناجي حجازي، عماد عبد الحميد محمد الغنيمي، محمد عزت محمد عرفات، شمس الدين أنور شمس الدين مصطفى، هشام سعيد فوزي الجاهل، بلال حامد عيسوي، محمد السعيد محمد سلطان، سامح عبد المحسن، محمد محمود محمد علي، أشرف سيف النصر عبد الحليم المقرحي.