محافظ مطروح ينعى شقيق البرلماني سليمان العميري إثر وفاته بكورونا

نعى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أسرة المتوفي عبدربه فضل العميري، شقيق النائب سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب، والذي وافته المنية اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت محافظة مطروح نعيًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" داعيين له بالرحمة والمغفرة.

وتسود حالة من الحزن على محافظة مطروح، حيث شيع الأهالي أمس جنازة عبدالخالق عبدالسميع سنوسي، عمدة قبيلة القناشات في محافظة مطروح، وأحد القيادات الشعبية والقبلية والمرشح فردي مستقل لمجلس النواب عن الدائرة الأولى بالمحافظة.

وخرجت الجنازة من مسجد الفتح، بعد أن صلى المشيعون عليه صلاة الظهر وامتلأ المسجد الذى يسع ما يقرب من 2000 مُصلٍ، وكان عدد المصلين خارج المسجد أكثر من الداخل، ثم انتقل المشيعون بالجثمان في أعداد غفيرة إلى مقابر المغاربة بمطروح.

تم دفن الجثمان، بعدما استمر المشيعون في الدعاء له بالرحمة والمغفرة قرابة الـ30 دقيقة.

وأكدت مصادر لـ"الوطن"، أن المرشح تعرض لوعكة صحية شديدة مفاجئة، ما أدى لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولكنه توفى عقب وصوله.