حظك اليوم الاثنين 2-11-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بقضاء وقته في قراءة الروايات والقصص والشعر والأدب، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد تنخفض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك ويمكنك اليوم أن تستسلم للكسل لتأخذ حقك من الراحة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل للوحدة ولمراجعة نفسك وحياتك وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة، فقط حافظ على الكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل عزت أبوعوف، ويوافق تاريخ ميلاده 26 يونيو.